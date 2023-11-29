Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kars'ta farklı suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı

Kars'ta farklı suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı

29 Kasım 2023 10:18 Son Güncelleme: 10:20 Abone Ol

Kars'ta polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü propagandası yapmak, cinsel taciz, kasten yaralama, silahla tehdit, güveni kötüye kullanma ve farklı suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin sorgusu devam ediyor.