Kars'ta ev ve ahırlar su altında kaldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kars'ta ev ve ahırlar su altında kaldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Kars'ta ev ve ahırlar su altında kaldı Kars'ta sağanak yağmur su baskınlarına neden oldu.

Kars'ta ev ve ahırlar su altında kaldı

KARS - Kars'ta sağanak yağmur su baskınlarına neden oldu. Kentte aniden bastıran sağanak yağmur sel ve su baskınlarını da beraberinde getirdi.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağmurla birlikte gelen sel ve su baskınları ev ve ahırları sular altında koydu. Vatandaşların imdadına ise Arpaçay Belediyesi ve AFAD ekipleri yetişti. Belediye ekipleri su dolan ev ahırların suyunu çekerken, AFAD ekipleri ise hasar tespiti yaptı.

Arpaçay'a bağlı Bardaklı, Atçılar ve Küçük Çatma köylerinde etkili olan yağmur sonrası gelen selden çok sayıda ev ve ahırda hasar oluştu.

Öte yandan Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü'nden sağanak yağmur uyarısı yapıldı. Meteoroloji, vatandaşları sağanak yağmur sonrası oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title