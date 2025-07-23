Kars'ta Emniyet Uygulamaları Sürüyor: Trafik ve Asayiş Denetimleri Artırıldı

Kars Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde asayiş ve trafik uygulamalarına hız kesmeden devam ediyor.

Vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen denetimlerde, şüpheli şahıslar üzerinde kimlik kontrolü yapılırken, trafik kurallarına uymayan sürücüler de titizlikle denetleniyor.

Son günlerde artırılan uygulamalar kapsamında, Kars'ın ana caddeleri ve önemli kavşak noktalarında geniş çaplı denetimler gerçekleştiriliyor. Özellikle trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde yapılan kontrollerde, sürücülerin emniyet kemeri takıp takmadığı, seyir halindeyken cep telefonu kullanıp kullanmadığı ve hız sınırlarına uyup uymadığı gibi hususlar üzerinde duruluyor. Eksik belgesi olan veya kurallara aykırı hareket eden araç ve sürücüler hakkında yasal işlem yapılıyor.

Asayiş uygulamaları kapsamında ise şehrin farklı noktalarında sabit ve seyir halinde ekipler görev yapıyor. Şüpheli görülen kişilerin üst aramaları ve kimlik kontrolleri yapılırken, genel bilgi toplama (GBT) sorgulamaları da titizlikle gerçekleştiriliyor.

Kars Emniyet Müdürlüğü'nce, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla bu tür uygulamaların düzenli olarak devam edeceğini kaydedildi. Halkın huzuru için gece gündüz demeden görev başında olduklarını ifade edilirken, denetimlerin artarak süreceğini vurguladı. - KARS