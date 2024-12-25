Kars'ta Düzensiz Göçmen Operasyonu: 6 Kişi Yakalandı
Kars Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, ülkeye illegal yollarla giren 5 Afganistan ve 1 Pakistan uyruklu toplam 6 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, sınır dışı işlemleri için Ağrı Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
Kars'ta 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Kars Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce kent genelinde düzensiz göçmenlere yönelik çalışma yapıldı.
Yapılan çalışmalarda ülkeye illegal yollarla giriş yaptığı tespit edilen 5 Afganistan ve 1 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 6 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne getirilen düzensiz göçmenler, buradaki işlemlerinin ardından sınır dışı işlemleri yapılmak üzere Ağrı Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - KARS