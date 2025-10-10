Haberler

Kars'ta Düzensiz Göçle Mücadele Uygulaması Gerçekleştirildi

Kars'ta jandarma, 'Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Huzur ve Güven Uygulaması' kapsamında 51 ekip ve 208 personelle 13 metruk bina, 42 umuma açık yer kontrol edildi ve çeşitli suçlardan 4 kişi yakalandı.

Kars'ta jandarma, "Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Huzur ve Güven Uygulaması" yaptı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca kent genelinde 51 ekip ve 208 jandarmanın katılımıyla "Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Huzur ve Güven Uygulaması"nda 13 metruk bina-inşaat, 42 umuma açık yer kontrol edildi. Jandarma ekiplerince 126 noktada yol kontrol ve güvenlik uygulaması yapıldı.

Yapılan uygulamada, yoklama kaçağı 2 kişi, hırsızlık suçundan 1 kişi, Bilişim Sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 1 kişi yakalandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca bu tür uygulamaların devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
