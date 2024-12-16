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Kars'ta Düzensiz Göçle Mücadele Uygulaması: 8 Gözaltı

Kars'ta Düzensiz Göçle Mücadele Uygulaması: 8 Gözaltı
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Kars'ta gerçekleştirilen 'Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Huzur ve Güven Uygulaması'nda 65 ekip ve 209 jandarma görev aldı. Kontrollerde 8 kişi gözaltına alındı, uygulamaların devam edeceği açıklandı.

Kars'ta 'Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Huzur ve Güven Uygulaması'nda 65 ekip, 209 jandarma görev aldı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan uygulamada, 2 metruk bina-inşaat, 13 umuma açık yer kontrol edildi. 41 noktada yapılan yol kontrol ve arama da ise 2 bin 886 kişi ve bin 27 araç sorgulandı.

Jandarma ekiplerince yapılan uygulamalarda, kasten yaralama suçundan 1, basit yaralama suçundan 1, Vergi Usul Kanununa Kanunu'na Muhalefetten 1, hakaret suçundan 1, hırsızlık suçundan 1, uyuşturucu imal ve ticareti suçundan 3, olmak üzere toplam 8 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli 8 kişiden 5'i serbest bırakılırken, 1 kişinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. 2 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kars İl jandarma Komutanlığı'nca güvenlik ve asayiş uygulamalarının aralıksız devam edeceği bildirildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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