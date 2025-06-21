Kars'ta Düzensiz Göçle Mücadele Uygulaması

Kars'ta Düzensiz Göçle Mücadele Uygulaması
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Kars'ta, İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen huzur ve güvenlik uygulamasında 31 ekip ve 98 jandarmanın katılımıyla çeşitli yerlerde denetimler yapıldı. 39 noktada yapılan yol kontrollerinde 15 kişi gözaltına alındı.

Kars'ta, "Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Huzur ve Güvenlik Uygulaması" yapıldı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca kent genelinde 31 ekip ve 98 jandarmanın katılımıyla yapılan uygulamada, 11 metruk bina ve inşaat ile

29 umuma açık yer kontrol edildi.

Uygulamada 39 noktada yol kontrol yapılırken, araçlarda ve vatandaşların üzerlerinde arama yapıldı. Bin 594 kişi ise sorgulandı.

Jandarma ekiplerince 'Taksirle Birinin Yaralanmasına Sebep Olmak' suçundan 1, 'Askeri Ceza Kanununa Muhalefet' suçundan 1, 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak Suçundan' 1, 'Yoklama Kaçağı' 12 kişi olmak üzere, toplam 15 yakalandı. Yakalanan 15 kişiden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca asayiş ve güvenlik uygulamalarının hız kesmenden devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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