Kars'ta Düzensiz Göçle Mücadele Uygulaması

Kars'ta, jandarma 'Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik' 37 ekip ile huzur ve güven uygulaması yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca, Kars genelinde "Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik" yapılan uygulamada, 2 metruk bina-inşaat, 21 umuma açık yer kontrol edildi.

Jandarma ekiplerince 39 noktada yol kontrol ve uygulamasında 2 bin 656 kişi ve bin 4 araç sorgulandı.

Yapılan uygulamalarda, ülke yasadışı yollardan giriş yapan 1 Özbekistan, 3 Afganistan uyruklu toplam 4 kişi, "Dolandırıcılık" suçundan 1 kişi, yoklama kaçağı 7 kişi, Bakaya 1 kişi olmak üzere, toplam 13 kişi yakalandı.

Ayrıca haciz yakalamalı1 araç yakalanarak Yed-i Emin otoparkına çekildi. Toplam 97 bin 775 TL. idari para cezası uygulandı. Jandarma ekiplerince uygulamaların devam edeceği öğrenildi. - KARS