Kars'ta Düzensiz Göçle Mücadele Uygulaması
Kars'ta jandarma, 'Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik' 37 ekip ile huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 13 kişi yakalandı.
Kars'ta, jandarma 'Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik' 37 ekip ile huzur ve güven uygulaması yaptı.
İl Jandarma Komutanlığı'nca, Kars genelinde "Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik" yapılan uygulamada, 2 metruk bina-inşaat, 21 umuma açık yer kontrol edildi.
Jandarma ekiplerince 39 noktada yol kontrol ve uygulamasında 2 bin 656 kişi ve bin 4 araç sorgulandı.
Yapılan uygulamalarda, ülke yasadışı yollardan giriş yapan 1 Özbekistan, 3 Afganistan uyruklu toplam 4 kişi, "Dolandırıcılık" suçundan 1 kişi, yoklama kaçağı 7 kişi, Bakaya 1 kişi olmak üzere, toplam 13 kişi yakalandı.
Ayrıca haciz yakalamalı1 araç yakalanarak Yed-i Emin otoparkına çekildi. Toplam 97 bin 775 TL. idari para cezası uygulandı. Jandarma ekiplerince uygulamaların devam edeceği öğrenildi. - KARS