Kars'ta Düzensiz Göçle Mücadele Uygulamaları Yapıldı

Kars İl Jandarma Komutanlığı, düzensiz göçle mücadele kapsamında 74 ekip ve 264 jandarmanın katılımıyla geniş çaplı bir uygulama gerçekleştirdi. 32 metruk bina ve inşaat kontrol edilirken, 62 noktada yol kontrolü yapıldı.

Kars'ta jandarma ekiplerince düzensiz göç ile mücadele çerçevesinde uygulama yapıldı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 74 ekip ve 264 jandarmanın katılımıyla "Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Huzur ve Güven Uygulaması" kapsamında 32

Uygulama kapsamında 32 metruk bina ve inşaat, 45 umuma açık yer kontrol edildi. Jandarma ekiplerince 62 noktada yol kontrol ve arama faaliyeti gerçekleştirildi.

Uygulamalarda oklama kaçağı 5 kişi, tehdit suçundan 1 kişi ve mala zarar verme suçundan 1 kişi yakalandı.

Jandarma ekiplerince yapılan uygulamalarda ayrıca durulan araçlar tek tek kontrol edildi. Sürücülere jandarma trafik ekiplerince el broşürü dağıtıldı, emniyet kemeri kullanmanın önemi anlatıldı. Uygulamaların süreceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
