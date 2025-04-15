Kars'ta Düzenlenen Operasyonda Çok Sayıda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Kars'ta polis ekiplerince yapılan uygulamalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. 14 kişi gözaltına alındı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce yapılan uygulama ve denetimlerde ortaya çıkan polisi şaşırttı. Uygulamalarda, 1 AK 47 tabiri Kalaşnikof tüfek, 2 AK 47 kalaşnikof tüfek şarjörü, 4 ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 4 şarjör ve 10 fişek, 1 kuru sıkı tabanca bu tabancaya ait 1 şarjör, 7 ruhsatsız tüfek 7 şarjör ve 64 dolu kartuş, 4 bıçak, 2 muşta ve 1 satır ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalarda fuhuşa teşvik, zorlama ve aracılık etme suçundan 4 kişi, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan 3 kişiye adli işlem yapılırken, uygulamalarda gözaltına alınan 14 kişiye toplam 138 bin 705 TL idari para cezası uygulandı. - KARS