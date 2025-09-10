Kars'ta Düneşle Karşılaşan Aracın Domuza Çarpması Sonucu Kaza

Kars'ta aracın çarptığı domuz telef oldu, domuza çarpan aracın parçaları ise karayoluna dağıldı.

Havaların soğumaya başlamasıyla yiyecek arayışına çıkan domuzlar, kazalara da davetiye çıkarıyor. Kars'tan Ardahan istikametine seyir halindeki ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü Kars-Ardahan karayolu Mezra köyü girişinde aniden önüne çıkan domuza çarptı. Aracın çarptığı domuz yaklaşık 10 metre savrulurken, domuza çarpan otomobil sürücüsü ise yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüne ilk müdahaleyi kaza yerinde yaparken, sürücü tedbir amaçlı daha sonra hastaneye sevk edildi.

Kazaya karışan otomobil çekici aracılığıyla yoldan kaldırılırken, parçalarının etrafa savrulduğu otomobilde maddi hasar oluştu. Telef olan domuz ise yol kenarına alındı. Öte yandan jandarma trafik ekipleri, sürücüleri özellikle akşam saatlerinde ve kırsal bölgelerde seyrederken yaban hayvanlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. - KARS