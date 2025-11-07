Haberler

Kars'ta Dolandırıcılıktan Aranan Şahıs Yakalandı

Kars'ta kendisini banka görevlisi olarak tanıtan ve dolandırıcılıktan 19 yıl hapis cezası bulunan M.İ. yakalandı. Operasyon sonrası tutuklandı.

Kars'ta kendisini banka görevlisi olarak tanıtan ve hakkında dolandırıcılık suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kent merkezinde bir ikamete operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda hakkında 'banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka görevlisi olarak tanıtması' suretiyle dolandırıcılık' olmak üzere 2 farklı suçtan toplam 19 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.İ. (24) yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen M.İ. emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
