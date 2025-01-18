Kars'ta Dolandırıcılık Suçundan Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
Kars'ta dolandırıcılık suçundan hakkında 3 yıl hapis cezası bulunan bir kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak adli makamlara sevk edildi ve Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kars'ta dolandırıcılık suçundan hakkında 3 yıl hapis cezası bulunan 1 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalarda hakkında "Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan arama kararı bulunan 1 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.
Adli makamlarca hakkında 3 yıl, 4 ay hapis cezası verilen şahıs, Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KARS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa