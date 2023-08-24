Kars'ta defineciler Yahni Dağı'nı da kazdı

Kars'ta defineciler dur durak bilmiyor. Defineciler Ebu'l Hasan Harakani'nin şehit düştüğü 2 bin 254 rakımlı Yahni Dağı'nda kazı yaparken şüpheli 8 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma ekipleri aldıkları bir ihbar üzerine Yahni Dağı'nda çalışma başlattı. Jandarma ekiplerince yapılan çalışmada Yahni Dağı'nda şüpheli 8 kişiyi kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan aramada define kazmada kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli 8 kişinin ise jandarma da işlemleri devam ediyor. - KARS