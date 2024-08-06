Üye Girişi
Haberler

Kars'ta Cinayet Zanlısı Tır İle Yurt Dışına Kaçarken Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars polisi tarafından düzenlenen operasyonla Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yakalanan cinayet zanlısı, tır ile yurt dışına çıkmak üzereyken polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kars'ta bir kişinin öldürülmesi olayının zanlısı, Doğubayazıt'ta tır ile yurt dışına çıkmak üzereyken, polis kıskıvrak yakaladı.

Kars polisinin düzenlediği operasyonla Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yakalanan cinayet zanlısı M.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 27 Temmuz 2024 tarihinde merkez Cumhuriyet Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, eskiden husumetli olan ve il dışında bulunan E.B.(26)'nin kente geldiği bilgisini alan M.B.(40), kendisini takip etmesi için İ.H.Y. (27)'ye araç kiraladı. E.B'yi bir süre kiralık araçla takip eden İ.H.Y.'nin bilgi vermesi üzerine M.B. yanında getirdiği ruhsatsız tabanca ile E.B.'ye evinin önünde ateş etti. Vücudunun 2 yerinden yaralanan E.B. kaldırıldığı Harakani Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan M.B.'nin yakalanması için Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Cinayet olayına karışan ve gözaltına alınan İ.H.Y. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Yurt dışına çıkıyordu Kars polisi yakaladı"

Cinayet zanlısı M.B.'nin yakalanması için çalışmalarını yoğunlaştıran Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri M.B.'nin Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinden İran'a kaçacağı bilgisi aldı.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgeyi abluka altına aldı. M.B.'nin bineceği tırı tespit eden ekipler, düzenlediği operasyonla M.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Kars Emniyet Müdürlüğüne getirilen ve ifadesinde susma hakkını kullanan M.B. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ağrı kars Cinayet Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

 Bangladeş'teki Başbakan Şeyh Hasina'ya karşı protestoların arkasında ne var?

Bangladeş'teki Başbakan Şeyh Hasina'ya karşı protestoların arkasında ne var?

 YKS'de Türkiye 75'incisi olan yarışmacı bilemediği soruyla pes dedirtti

YKS'de Türkiye 75'incisi olan yarışmacı bilemediği soruyla pes dedirtti

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
RAMS Başakşehir, Konferans Ligi'nde play-off turuna kalırsa St. Patricks-Sabah galibiyle karşılaşacak

RAMS Başakşehir, Konferans Ligi'nde play-off turuna kalırsa St. Patricks-Sabah galibiyle karşılaşacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title