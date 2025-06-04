Kars'ta Çatı Yangını Büyümeden Söndürüldü

Kars'ta Çatı Yangını Büyümeden Söndürüldü
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Kars'ın Kaleiçi mahallesinde bir vatandaşın bahçesinde yaktığı atıkların çıkardığı kıvılcımların komşu evin çatısına sıçraması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı.

Kars'ta bir evinin çatısında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Olay merkez Kaleiçi mahallesinde meydana geldi. Bir vatandaşın evinin bahçesinde bulunan atıkları yaktı. Rüzgarın şiddetiyle etrafa dağılan kıvılcım komşu evin çatısına sıçradı. Çatıdan dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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