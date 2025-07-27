Kars'ta Çamura Saplanan Eşek Kurtarıldı
Kars'ın Akyaka ilçesinde çamura saplanan bir eşek, köylülerin yaptığı kurtarma operasyonuyla çamurdan çıkarıldı.
Kars'ta çamura saplanan eşeği, vatandaşlar kurtardı.
Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Küçük Aküzüm köyünde Teoman Gelekçi'ye ait eşek, hayvan göletinde suç içtikten sonra çıkmak isterken çamura saplandı. Saplandığı çamurdan çıkamayan eşeğin imdadına köylüler yetişti.
Köylülerin halat bağladığı eşek, traktörün çekmesiyle saplandığı çamurdan çıkarıldı. O anlar anbe an cep telefonuyla kaydedildi.
Eşeğin çamurdan kurtarılma operasyonu başarıyla sonuçlanırken, eşeği kurtaran vatandaşlar kendi aralarında konuşmaları güldürdü. - KARS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa