Kars'ta çalışma ruhsatı olmayan 10 hurdacı kapatıldı - Haberler

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Kars'ta çalışma ruhsatı olmayan 10 hurdacı kapatıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kars'ta çalışma ruhsatı olmayan 10 hurdacı kapatıldı

Kars'ta çalışma ruhsatı bulunmayan 10 hurdacı kapatılırken, 4 hurdacıda bulunan 17 ton hurdaya el kondu.

Kars'ta çalışma ruhsatı bulunmayan 10 hurdacı kapatılırken, 4 hurdacıda bulunan 17 ton hurdaya el kondu.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce kent merkezinde meydana gelen İnşaattan ve Açıktan Hırsızlık rögar kapağı, elektrik kablosu, ikinci el eşya, hurda malzeme, ev ve bahçe kapısı gibi eşyalara yönelik suçlarıyla ilgili olarak, hurda niteliği taşıyan malzemeleri satın alan hurdacılara Kars Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle koordineli denetim yapıldı.

Yapılan denetimlerde çalışma ruhsatı ve çevre şehircilik belgesi bulunmayan 10 iş yeri mühürlenirken, 4 iş yerinden toplamda 17 ton hurdaya, mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

Ayrıca Asayiş Şube Müdürlüğü'nce 2022 yılının ilk 5 ayında il merkezinde meydana gelen açıktan hırsızlık suçuyla ilgili olarak 69 kişi yakalanarak haklarında gerekli adli tahkikat yapıldı. - KARS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kars 3. Sayfa Haberler

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