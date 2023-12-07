Kars'ta Çalınan Büyükbaş Hayvanlar Bulundu, 2 Kişi Tutuklandı

Kars'ta çalınan büyükbaş hayvanlar bulundu

Hayvan hırsızı 2 kişi tutuklandı

KARS - Kars'ta çalınan büyükbaş hayvanlar, jandarma ekiplerinin çalışmalarıyla bulundu. Hayvanları çalan 2 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kars'ta hayvan hırsızlarına göz açtırılmıyor. Jandarma merkez Hamza gerek köyünde çalınan 7 büyükbaş hayvanı Akyaka ilçesine bağlı Büyükduran köyünde bularak sahiplerine teslim etti.

Kars Merkez Hamzagerek köyünde 27 Kasım'da meydana gelen hayvan hırsızlığı olayının aydınlatılması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda çalınan hayvanların Akyaka ilçesi Büyükduran köyünde R.E.'ye ait ahırda sakladıkları tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen jandarma, R.E.'ye ait bina ve eklentilerinde arama yaptı. Yapılan aramada çalınan büyükbaş hayvanlar bulunarak sahiplerine teslim edilirken, olayla ilgili olarak şüpheli R.E., D.Ö. ve S.K. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden D.Ö. ve S.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. R.E. ise ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı.