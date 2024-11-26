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Kars'ta Buzlu Yolda Kayarak Şarampole Düşen Tır Kurtarıldı

Kars'ta Buzlu Yolda Kayarak Şarampole Düşen Tır Kurtarıldı
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Kars'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle buzlanan yolda kayarak şarampole düşen tır, devrilmekten son anda kurtuldu. Kazada yaralanan olmazken, tırda maddi hasar meydana geldi. Ekipler ise yolda kumlama çalışması yapıyor.

Kars'ta buzlu yolda kayan tır şarampole düştü. Kazada yaralanan olmazken, tırda maddi hasar oluştu.

Kars'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Kar yağışının etkili olduğu Kars-Digor-Iğdır kara yolunun bir bölümünde oluşan buzlanma, sürücülere de zor anlar yaşattı. Iğdır'dan Kars'a seyir halindeki tır, Kars'a 8 kilometre mesafede buzlanan yolda kaymaya başladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkan tır, devrilmekten son anda kurtuldu. Yaralananın olmadığı maddi hasarlı kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Öte yandan ekipler Kars-Digor-Iğdır kara yolunda kumlama çalışması yapıyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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