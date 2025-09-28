Haberler

Kars'ta Büyükbaş Hayvanlar Trafiği Tehlikeye Soktu

Kars-Ardahan karayoluna sabah ve akşam saatlerinde çıkan büyükbaş hayvanlar, sürücülere zor anlar yaşattı. Çobanların umursamaz tavırları sürücülerden tepki topladı ve trafik akışında aksamalar yaşandı.

Kars'ta büyükbaş hayvanlar karayoluna çıkarak sürücülere zor anlar yaşattı.

Kars- Ardahan karayoluna özellikle sabah ve akşam saatlerinde çıkan büyükbaş hayvanlar trafiği tehlikeye sokarken, çobanların umursamaz tavırları ise sürücülerden tepki görüyor.

Özellikle yoğun araç trafiğinin olduğu saatlerde sürücüler, hayvanlara çarpmamak için yavaşlamak zorunda kaldı.

Trafikte zaman zaman kısa süreli kuyruklar oluşurken, vatandaşlar hayvan sahiplerinin daha dikkatli olması gerektiğini belirtti. Yola çıkan hayvanlar, çevredeki vatandaşların yardımıyla tekrar araziye yönlendirildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
