Kars'ta bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Kars'ta bir iş yerinin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangının işyerinin bacasından çıktığını tespit etti ve hızlı bir şekilde müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.
Kars'ta bir iş yerinin bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.
Olay Merkez Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Bir işyerinin bacasından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangının işyerinin bacasından çıktığını belirledi. Hemen yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. - KARS