Kars'ta bıçaklı kavga: 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Kars'ta İsmail Aytemiz Bulvarı üzerinde çıkan bıçaklı kavgada, 15 yaşındaki M.Ö. ağır yaralandı ve hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan B.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kars'ta çıkan bıçaklı kavgada 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
İsmail Aytemiz Bulvarı üzerinde B.A. (15) ile M.Ö. (15) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, B.A, bıçakla M.Ö'yü yaraladı.
Ağır yaralanan M.Ö, ambulansla kaldırıldığı Harakani Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan B.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.
M.Ö'nün cenazesi ise Digor Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - 3. Sayfa