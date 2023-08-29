Kars'ta bıçaklı kavga: 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kars'ta İsmail Aytemiz Bulvarı üzerinde çıkan bıçaklı kavgada, 15 yaşındaki M.Ö. ağır yaralandı ve hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan B.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.