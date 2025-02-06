6 Şubat depreminin yeni görüntüleri ve telsiz konuşmaları ortaya çıktı

6 Şubat'ın yeni görüntüleri ve telsiz konuşmaları ortaya çıktı
Depremin en büyük yıkımı yaşattığı Hatay'da sessiz yürüyüş

Saate bakıp sokağa döküldüler! Yüzlerce kişi sessizce böyle ilerledi
Adıyaman sloganlarla inledi: Affetmek yok, helalleşmek yok

Özel ve Yerlikaya'nın yürüyüşe katıldığı şehir sloganlarla inledi
Semih Yalçın: Bahçeli'nin öksürüğü geçmeyince ileri tetkiklere başlanmıştır

Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin çarpıcı detay

Kars'ta Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Kars'ta Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta, iki genç arasında çıkan tartışma kavgaya döndü ve bir kişi bıçakla yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

Kars'ta çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karadağ Caddesi'nde 2 genç arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda gençlerden biri bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde ardından yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan 2 kişinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

8 yakınını kaybeden AK Partili isimden Bakan Ersoy'a soğuk duş
img

Demet Akalın'dan Sibil Çetinkaya'ya sert tepki
img

Münir Özkul'un kızı Güner Özkul'dan telif hakları davası
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asrın felaketinin yıl dönümünde Naci Görür tehlike altındaki 3 ili sıraladı

Naci Görür tehlike altındaki 3 ili sıraladı
Ege'de iki saat içinde 7 deprem! Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı

2 saatte 7 deprem! Bölgeye askeri çıkarma gemisi gönderildi
Ferdi Tayfur'un vasiyetinde yer almayan kızı Tuğçe Tayfur isyan etti

Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı, kızı Tuğçe Tayfur isyan etti
Kar yağışı yurdu esir aldı, 25 ilde okullar tatil edildi

Kar yağışı yurdu esir aldı! 25 ilde okullar tatil edildi
Depremde günde ortalama 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler

Depremde günde 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler
Zehra Güneş'in makyajsız hali olay oldu

Makyajsız hali olay oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.