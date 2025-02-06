Kars'ta Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
Kars'ta, iki genç arasında çıkan tartışma kavgaya döndü ve bir kişi bıçakla yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.
Kars'ta çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Karadağ Caddesi'nde 2 genç arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda gençlerden biri bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde ardından yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan 2 kişinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - KARS