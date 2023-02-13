Kars'ta bıçaklı kavga: 1 ölü 3 yaralı 3. Sayfa Haberleri Kars'ta araç parkı yüzünden çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Kars'ta araç parkı yüzünden çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Olay Merkez Mahallesi Kasaplar Hali mevkiide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre araç park yeri nedeniyle A.T. ile bölgede bulunan esnaflar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmasının büyümesiyle A.T. M.T., Y.D. ve B.T. bıçaklarla birbirlerini yaraladılar. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslara alınarak hastanelere sevk edildi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, hastaneye kaldırılan yaralılardan A.T. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan 2 şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tragger Kars 3. Sayfa Haberler

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