Kars'ta Aranan Şahıs Yakalandı

Kars'ta hakkında, 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek' suçundan 12 yıl, 6 ay hapis cezası bulunan bir kişi jandarma ekiplerince saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı.

Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince, aranan şahısların yakalanması amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde "Tasarlayarak Yakın Akrabayı Öldürmek" sucundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2002 yılından beri aranan H.S. Sarıkamış Eşmeçayır köyündeki evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Jandarma ekiplerince yakalanan H.S. gözaltına alınarak Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı olarak; aranan şahısları yakalama halkımızın can ve mal güvenliği, emniyeti ve asayişi sağlamak maksadıyla mefhumu gözemeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" denildi. - KARS