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Kars'ta Aranan Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı

Kars'ta Aranan Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı
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Kars'ta, hakkında 3 yıl hapis cezası bulunan bir kişi jandarma tarafından yakalandı. Selim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliyi saklandığı yerde gözaltına alarak adliyeye sevk etti.

Kars'ta hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Hakkında "Vergi Usulü Kanununa Muhalefet" suçundan toplam 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranma kararı bulunan 1 kişi, Selim İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Selim'de saklandığı yerde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeye de tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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