Kars'ta Aranan Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı
Kars'ta, hakkında 3 yıl hapis cezası bulunan bir kişi jandarma tarafından yakalandı. Selim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliyi saklandığı yerde gözaltına alarak adliyeye sevk etti.
Kars'ta hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı'nca, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Hakkında "Vergi Usulü Kanununa Muhalefet" suçundan toplam 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranma kararı bulunan 1 kişi, Selim İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Selim'de saklandığı yerde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.
Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeye de tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KARS