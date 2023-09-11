Kars'ta Aranan 3 Firari Hükümlü Silahla Yakalandı

Kars'ta gasp, dolandırıcılık ve kasten yaralama suçlarından aranan 3 firari hükümlü silahla yakalandı. Hükümlülerin üst aramalarında 3 ruhsatsız tabanca, 33 fişek, 2 kurusıkı tabanca ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Firari hükümlüler, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.