Kars'ta Aranan 14 Şahıs Yakalandı
Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 14 şahıs yakalandı. Yakalanan 14 kişiden 8'i tutuklandı. Ayrıca yapılan uygulamalarda 1 ruhsatsız tüfek, 3 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 4 şarjör ve 31 fişek ele geçirildi.
Kars'ta çeşitli suçlardan aranması olan 14 şahıs yakalandı. Yakalanan 14 kişiden 8'i tutuklandı.
Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanması için çalışmalar başlatıldı.
Yapılan çalışmalarda; On iki Yaşını Tamamlamamış Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan O.M. (26), Silahla Tehdit suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan E.K.(33), Bir Yabancıyı Ülkeye Sokan veya Ülkede Kalmasına İmkan Sağlama suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.K.(59), Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası bulunan C.B.(21), Silahlı Terör Örgütü Propagandası Yapma suçundan 10 ay hapis cezası bulunan N.Ş.(43), Tehdit suçundan 6 ay 7 gün hapis cezası bulunan N.B.(45), Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçundan 6 ay hapis cezası bulunan K.K.(27) ve Çok Az Sayıda Mermi Bulundurma veya Taşıma suçundan 18 gün hapis cezası bulunan Ş.Ç.(38) yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 14 kişiden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 6 kişi ise yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Ayrıca polis ekiplerince yapılan uygulamalarda 1 ruhsatsız tüfek, 3 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 4 şarjör ve 31 fişek ele geçirildi. - KARS