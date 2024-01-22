Kars'ta Aranan 10 Kişi Yakalandı
Kars'ta yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Kars'ta haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 10 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce son 1 haftada yapılan çalışmalarda Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan 17 yıl 1 ay hapis cezası bulunan Y.K. (54), Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası bulunan U.C.T.(31), Görevi Kötüye Kullanma suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan T.Ö.(51), Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan F.S. (45), Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan F.Ü.(29) ve Terör Örgütü Propagandası Yapmak suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.Ş. (39) yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheli 10 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü serbest bırakılırken, 6 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ayrıca polis ekiplerince yapılan uygulamalarda 4 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 6 şarjör ve 53 fişek ele geçirilerek muhafaza altına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nce asayiş uygulamalarının aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS