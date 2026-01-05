Kars'ta donmasın diye altında ateş yakılan araç alev topuna döndü

Kars'ta bir kişinin soğuktan korumak için altında ateş yaktığı aracı alev topuna döndü.

Olay, Halit Paşa Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir vatandaş gece saat 02.00 sıralarında soğuk havadan dolayı aracının donmaması için garaja gelerek aracın altında ateş yaktı. Kısa süre sonra alevler tüm aracı kapladı. Yangını fark eden komşular, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, araç kullanılamaz hale geldi. Olay ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS