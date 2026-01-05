Haberler

Kars'ta donmasın diye altında ateş yakılan araç alev topuna döndü

Güncelleme:
Kars'ın Halit Paşa Mahallesi'nde bir kişi soğuktan korunmak için araç altında ateş yaktı, yangın kısa sürede aracı sardı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı, araç kullanılamaz hale geldi.

Kars'ta bir kişinin soğuktan korumak için altında ateş yaktığı aracı alev topuna döndü.

Olay, Halit Paşa Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir vatandaş gece saat 02.00 sıralarında soğuk havadan dolayı aracının donmaması için garaja gelerek aracın altında ateş yaktı. Kısa süre sonra alevler tüm aracı kapladı. Yangını fark eden komşular, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, araç kullanılamaz hale geldi. Olay ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS

500

