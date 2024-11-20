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Kars'ta Araç Denetiminde 9 Sürücüye Ceza

Kars'ta Araç Denetiminde 9 Sürücüye Ceza
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Kars İl Jandarma Komutanlığı, yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlara yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde 519 araç ve sürücüsü kontrol etti. 9 sürücüye ceza kesilirken, 2 araç trafikten men edildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı, yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlara yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Trafik güvenliğini artırmak ve taşımacılık sektöründe kurallara uyumu sağlamak amacıyla yapılan denetimler sırasında 519 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Jandarma ekiplerince yapılan uygulamalarda, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereği 9 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, 2 araç trafikten men edildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, önceden belirledikleri noktalarda yük ve yolcu taşıyan araçların teknik uygunluklarını, sürücülerin belgelerini ve taşımacılık kurallarına uyup uymadıklarını kontrol etti.

Vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla bu tür uygulamaların devam edeceği belirtildi. Sürücülere trafik kuralları hakkında bilgi veren jandarma, kurallara uymanın trafik kazalarının önlenmesinde hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

Jandarma ekiplerinin bu tür denetimlerle, taşımacılık sektöründe standartların yükseltilmesi ve trafikte güvenliğin sağlanması hedeflenirken, yapılan kontrollerde 519 araç ve sürücüsü kontrol edildi, kusurlu görülen 9 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi. 2 araç ise trafikten men edildi. Jandarma ekiplerince denetimlerin hız kesmeden devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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