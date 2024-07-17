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Kars'ta Apart Operasyonunda Sahte Para ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Kars'ta düzenlenen 'apart' operasyonunda, piyasaya sürülmek üzere olan 38 bin 800 lira sahte para ile uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Kars'ta KOM ve Narkotik ekiplerince düzenlenen 'apart' operasyonunda, piyasaya sürülmek üzere olan 38 bin 800 lira sahte para ile uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kent merkezinde bulunan 2 aparta operasyon düzenlendi.

KOM ve Narkotik ekiplerince düzenlenen 'apart' operasyonunda yapılan aramada; 5 farklı seri numarasına sahip 776 adet 50 TL'lik olmak üzere toplam 38 bin 800 TL sahte para, 2 parça halinde toplam 2,90 gram metamfetamin, 2 parça halinde toplam 0,97 gram bonzai, içerisinde metamfetamin bulaşığı bulunan şişe ve 2 cam aparat ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak şüpheli 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen ve haklarında TCK-191 Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak ve TCK-197 Parada Sahtecilik suçlarından işlem yapılan şüphelilerden V.K. (29) tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Kars 3.Sayfa Güncel Haberler

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