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Kars'ta Antika Halı ve Para Çalma Olayında 2 Zanlı Tutuklandı

Kars'ta bir evden antika halı ve para çaldığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı ve kamera kayıtlarını inceleyerek halının bir antikacıya satıldığını tespit etti. Operasyon sonucunda B.B. ve T.O. gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. B.B. ile 5 ayrı suçtan aranan T.O. tutuklandı.