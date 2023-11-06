Kars'ta Antika Halı ve Para Çalma Olayında 2 Zanlı Tutuklandı
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Kars'ta bir evden antika halı ve para çaldığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı ve kamera kayıtlarını inceleyerek halının bir antikacıya satıldığını tespit etti. Operasyon sonucunda B.B. ve T.O. gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. B.B. ile 5 ayrı suçtan aranan T.O. tutuklandı.
Kars'ta girdikleri evden antika halı ile para çaldığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yusufpaşa Mahallesi'nde bir evden 100 bin lira değerinde antika halı ve 3 bin lira para çaldığı öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, halının bir antikacıya satıldığını tespit etti.
Zanlıların belirlenmesi üzerine düzenlenen operasyonda, B.B. (19) ve T.O. (31) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.B. ile 5 ayrı suçtan aranan T.O. tutuklandı.