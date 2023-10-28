Kars'ta ağır silah atışları yapılacak. Atışların yapılacağı tarihlerde atış alanı bölgesine girmek yasaklandı.

2023-2024 faaliyet yılında ağır silah atışları çerçevesinde Şehit İstihkam Astsubay İlhan Hamlı Atış ve Tatbikatı Alanı'nda 6-10 Kasım 2023 tarihleri arasında, 9'uncu Kor. Mknz. P. TGK Komutanlığı ve 109'uncu Topçu Alay Komutanlığınca topçu ve havan atışları icra edilecektir.

Atış yapılacak gün ve saatler arasında atış ve tatbikat alanı krokisinde hudutları gösterilen koordinatları belirtilen bölgeler can ve mal emniyeti bakımından tehlike arz ediyor. İcra edilecek atışlara yönelik olarak Şehit İstihkam Astsubay İlhan Hamlı Atış ve Tatbikatı Alanı geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildi. Belirlenen tarihlerde bölgeye giriş çıkışlar ise yasaklandı. - KARS