Kars'ta ağır silah atışları yapılacak. Atışların yapılacağı bölgeye giriş ve çıkışlar yasaklandı.

2023-2024 faaliyet yılında "Ağır Silah Atışları" çerçevesinde Şehit İstikam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda ağır silah atışları yapılacağından bölge geçici askeri bölge olarak ilan edildi.

Şehit İstikam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nca 14-22 Ekim 2023 tarihleri arasında ZMA, Obüs, Havan, TOW, Milan, RPG-7, Bombaatar ve Araçüstü 12.7 mm Uçaksavar silahı atışları, 9'uncu Kor. 109'uncu Topçu Alay Komutanlığınca 02-12 Kasım 2023 tarihleri arasında Topçu atışları icra edilecek.

İcra edilecek atışlara yönelik olarak Şehit İstikam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilirken, ağır silah atışları çerçevesinde 14-22 Ekim 2023 ve 2-12 Kasım 2023 tarihleri arasında gece ve gündüz dahil Şehit İstikam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda girilmesi, can ve mal emniyeti bakımından tehlike arz ediyor.

Vatandaşlardan atış tarihlerinde bölgeye girmemeleri ve dikkatli olmaları istendi. - KARS