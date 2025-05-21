Kars'ta 9 Yıl Hapis Cezası Bulunan Kardeşler Yakalandı

Kars'ta 9 Yıl Hapis Cezası Bulunan Kardeşler Yakalandı
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Kars'ta haklarında kesinleşmiş toplam 9 yıl hapis cezası bulunan iki kardeş, polis ekiplerince yapılan operasyonla saklandıkları yerde yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kars'ta haklarında kesinleşmiş 9 yıl hapis cezaları bulunan ağabeyi ve kardeş, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla saklandıkları yerde yakalandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kent merkezinde 2 kardeşinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

"213 sayılı Vergi Usul Kanununa Muhalefet, TCK-106/2 Silahla Tehdit ve TCK-86 Kasten Yaralama" olmak üzere haklarında 3 ayrı suçtan toplam 9 yıl 7 ay 50 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.T. ve S.T. düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan zanlılardan C.T.'nin 4 yıl 5 ay 35 gün ve S.T.'nin 5 yıl 2 ay 15 gün olmak üzere iki kardeş toplam 9 yıl, 7 ay ve 50 gün hapis cezası ile aranıyorlardı. Yakalanan iki kardeş emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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