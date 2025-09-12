Haberler

Kars'ta 8 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Kars'ta 8 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
Kars İl Jandarma Komutanlığı, hakkında 8 yıl hapis cezası bulunan bir kişiyi yakaladı. Şahıs, iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme ve hırsızlık suçlarından aranıyordu.

Kars'ta hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan 1 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalarda, hakkında "İş Yeri Dokunulmazlığını İhlal Etme ve Bina İçinde Muhafaza altına alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçlarından toplam 8 yıl, hapis cezası ile aranan 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
