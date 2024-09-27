Üye Girişi
Haberler

Kars'ta 8 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kars'ta 8 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta gerçekleştirilen operasyon sonucu 8 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Erzurum'a gönderildi. Emniyet yetkilileri, göçmen kaçakçılığına karşı etkin mücadelelerinin süreceğini açıkladı.

Kars'ta 8 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere Erzurum'a gönderildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce kent genelinde göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçmenlere yönelik çalışma yapıldı.

Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda yakalanarak gözaltına alınan K.H.K.'ya Göçmen Kaçakçılığı suçundan adli işlem yapıldı.

Ayrıca vize ihlali yaptığı tespit edilen 1 Türkmenistan uyruklu, 1 Kırgızistan uyruklu, 1 Özbekistan uyruklu 3 kadına ve üzerinde herhangi kimlik ve belge bulunmayan ülkeye illegal yollar ile girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 5 kişi olmak üzere toplam yabancı uyruklu 8 kişi yakalanarak Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Burada işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler,

Sınır dışı edilmek üzere Erzurum Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kars Emniyet Müdürlüğü olarak göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göç ile mücadelemiz etkin bir şekilde artarak devam edecektir" denildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnsan Hakları Göçmenler Operasyon Güvenlik Politika 3-sayfa Erzurum Göçmen Hukuk kars

BDDK duyurdu: Biriken kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları yapılandırılabilecek

BDDK duyurdu: Birikmiş borçlar yapılandırılabilecek

 Polisi şehit eden suç makinesi 2 ay önce annesini dövüp ölümle tehdit etmiş

Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! "O…luk yapıyorsun" deyip ölümle tehdit etmiş

 Akaryakıta gece yarısı okkalı zam! Pompaya yansıyan rakam keyif kaçıracak

Akaryakıta sessiz sedasız bir zam daha! Pompaya yansıyan rakam keyif kaçıracak
Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusuna silahlı saldırı: Ayağıma sıktılar

Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusuna silahlı saldırı: Ayağıma sıktılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aramızda Kalmasın CANLI İZLE! 27 Eylül Aramızda Kalmasın son bölümde neler oldu? 2024 Türkiye Drone yarışı ne zaman? Drone yarışı nerede yapılacak? İslam Memiş gram altın yorumu! Yıl sonunda gram altın ne kadar olacak? Masterchef 27 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? CUMA NAMAZI KILINIŞI! Cuma namazı kaç rekat, farz mı? Abdest nasıl alınır? BİM AKTÜEL KATALOĞU 27 EYLÜL Bim'de hangi aktüel ürünler var? 27 Eylül Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 27 Eylül Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Resmi Gazete bugün (27 Eylül) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 27 Eylül TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Masterchef kim kazandı? Dün akşam Masterchef'te ödül oyununu hangi takım kazandı? CUMA NAMAZI SAATİ İL İL 27 Eylül | İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Cuma namazı kaçta okunuyor? Diyanet'in Cuma namazı vakitleri!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });