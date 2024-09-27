Kars'ta 8 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere Erzurum'a gönderildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce kent genelinde göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçmenlere yönelik çalışma yapıldı.

Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda yakalanarak gözaltına alınan K.H.K.'ya Göçmen Kaçakçılığı suçundan adli işlem yapıldı.

Ayrıca vize ihlali yaptığı tespit edilen 1 Türkmenistan uyruklu, 1 Kırgızistan uyruklu, 1 Özbekistan uyruklu 3 kadına ve üzerinde herhangi kimlik ve belge bulunmayan ülkeye illegal yollar ile girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 5 kişi olmak üzere toplam yabancı uyruklu 8 kişi yakalanarak Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Burada işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler,

Sınır dışı edilmek üzere Erzurum Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kars Emniyet Müdürlüğü olarak göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göç ile mücadelemiz etkin bir şekilde artarak devam edecektir" denildi. - KARS