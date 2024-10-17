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Kars'ta 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kars'ta 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Kars'ta yapılan polis çalışmaları sonucunda illegal giriş yaptığı tespit edilen toplam 7 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanarak ilgili birime teslim edildi.

Kars'ta polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 12.10.2024- 15.10.2024 tarihleri arasında kent genelinde düzensiz göçmenlere yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalarda Türkiye'ye illegal giriş yaptığı tespit edilen ve kimlik belgesi bulunmayan 1, üzerlerinde sahte pasaport ile yakalanan 5 ve sahte ikamet izin belgesi ile yakalanan 1 kişi olmak üzere toplam 7 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanarak Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde haklarında "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan adli ve idari işlemleri tamamlanan 7 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, Erzurum Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Düzensiz göçmenlerin Erzurum'daki işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnsan Hakları Afganistan Politika Güvenlik 3-sayfa Göçmen Hukuk Polis kars

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