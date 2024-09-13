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Kars'ta 7 düzensiz göçmen yakalandı

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Kars İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü çalışmalarda, para karşılığında insan ticareti yapan organizatörlerin faaliyetleri deşifre edilerek, 7 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlere idari para cezası uygulanacak ve sınır dışı edilecek.

Kars'ta jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca düzensiz göçmenleri para karşılığında, yasadışı yollardan Türkiye'ye sokarak insan ticareti yapan organizatörlerin faaliyetlerini deşifre ederek, yakalanmalarına yönelik operasyonlar sürüyor.

Kars'ın Digor ilçesi Dağpınar Beldesi'nde 12 tarihinde icra önleyici kolluk devriyesi sırasında arazide yaya olarak ilerleyen kişiler tespit edilmiş olup, devriyelerce yapılan kontrolde şüphelilerin Afganistan uyruklu oldukları ve ülkeye yasadışı yollardan giriş yaptıkları tespit edildi.

Olay ile ilgili olarak adli makamlara bilgi verilerek adli makamların talimatları doğrultusunda kimlik bilgileri tespit edilen 1 organizatörün yakalanması amacıyla çalışmalar başlatıldı. Yakalanan 7 düzensiz göçmene, 6458 Sayılı Kanun gereği toplam 159 bin 838 lira idari para cezası uygulanarak, Kars İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesinde sınır dışı işlemleri başladı. İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler sınır dışı edileceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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