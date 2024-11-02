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Kars'ta 6 Yaşındaki Çocuğun Ölümüne Neden Olan Silahlı Saldırının Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Kars'ta 6 Yaşındaki Çocuğun Ölümüne Neden Olan Silahlı Saldırının Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı
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Kars'ta bir düğün salonuna düzenlenen silahlı saldırıda, evinin önünde akülü arabasıyla oynayan 6 yaşındaki Muhammet maganda kurşunuyla hayatını kaybetti. Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı ve tutuklamalar gerçekleşti.

Kars'ta 6 yaşındaki Muhammet'in maganda kurşunuyla hayatını kaybettiği silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kars'ta bir düğün salonuna açılan ve düğün salonu sahiplerinin ateşe ateşle karşılık verdiği olay sonucunda evinin önündeki kaldırımda akülü arabasıyla oynayan 6 yaşındaki Muhammet maganda kurşunuyla hayatını kaybetmişti. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde beyaz hafif ticari araçla düğün salonuna ateş edilmesi ve düğün salonu sahiplerinin koşarak hafif ticari araca ateş etmesi yer alıyor.

Öte yandan Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada av tüfeği, çelik yelek, 2 tabanca 300 mermi ve harddisk ele geçirerek muhafaza altına alındı.

Kars'ta 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağı'nın maganda kurşunuyla hayatını kaybettiği olayla ilgili Ahmet A., Mehmet A., Yakup Y., Kazım Y. ve Yusuf Y. tutuklanmıştı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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