Kars'ta 54 Yaşındaki Adam Yalnız Yaşadığı Evde Ölü Bulundu

Kars'ta 54 yaşındaki şahıs, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Yusufpaşa Mahallesi'nde bir apartmanın 2'inci katında yalnız yaşayan Veli Daşdelen'den (54) 3 gündür haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kapısı açılan evde Veli Daşdelen koltukta hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Veli Daşdelen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Daşdelen'in cenazesi, otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS