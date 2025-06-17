Kars'ta 5 Katlı Binada Patlama ve Yangın
Kars'ta 5 katlı bir apartmanın bodrum katında meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi, bina tahliye edildi. Patlamanın sebebi araştırılıyor.
Kars'ta 5 katlı bir binanın bodrum katında meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangın, kısa süreliğine paniğe neden oldu.
Olay Yenişehir Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın bodrum katında yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ve Karayolları Arama Kurtarma (KARAKURT) ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, binadaki vatandaşlar tahliye edildi. Patlamanın ve yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor. - KARS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa