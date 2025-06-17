Kars'ta 5 Katlı Binada Patlama ve Yangın
Kars'ın Yenişehir Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın bodrum katında meydana gelen patlama, ardından yangının çıkmasına sebep oldu. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alındı, binanın sakinleri tahliye edildi.
Kars'ta bir binada patlama ve yangın
KARS - Kars'ta 5 katlı 1 binan bodrum katında meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangın kısa süreliğine paniğe neden oldu.
Olay Yenişehir Mahallesi'nde 5 katlı 1 apartmanda meydana geldi. Apartmanın bodrum katında patlama ardından yangın çıktı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ve Karayolları Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, binadaki vatandaşlar tahliye edildi. Patlamanın ve yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa