Kars'ta 5 Katlı Binada Patlama ve Yangın

Kars'ta bir binada patlama ve yangın

KARS - Kars'ta 5 katlı 1 binan bodrum katında meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangın kısa süreliğine paniğe neden oldu.

Olay Yenişehir Mahallesi'nde 5 katlı 1 apartmanda meydana geldi. Apartmanın bodrum katında patlama ardından yangın çıktı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ve Karayolları Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, binadaki vatandaşlar tahliye edildi. Patlamanın ve yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.