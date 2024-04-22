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Kars'ta 420 Aranan Şahıs Yakalandı

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Kars'ta çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 420 kişi güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslar adli mercilere teslim edildi.

Kars'ta haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 420 kişi güvenlik güçlerince yakalandı.

Kars'ta 01-21 Nisan 2024 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nca çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Güvenlik güçlerince yapılan çalışmalarda; hakkında 5 yıl hapis cezası olan 185, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 6, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 2 ve diğer suçlardan aranan 227 olmak üzere toplam 420 aranan şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Güvenlik güçlerinin aranan şahsılara yönelik çalışmalarının kent genelinde aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kars Güvenlik Yakalama Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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