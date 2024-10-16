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Kars'ta 40 Bin Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi

Kars'ta 40 Bin Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi
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Kars'ta polis, kaçakçılık operasyonu kapsamında 40 bin doldurulmuş makaron ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kars'ta polis 40 bin doldurulmuş makaron ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kent merkezinde kaçakçılık yasa dışı tütün ve tütün mamülleri ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen 1 otomobile KOM ekiplerince operasyon düzenlendi. Durdurulan otomobilde yapılan aramada, 40 bin doldurulmuş makaron

ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili olarak şüpheli 1 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Kaçakçılık Operasyon Politika Güvenlik 3-sayfa Makaron Hukuk Polis kars

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