Kars'ta 37 Bin 294 Kök Kenevir Bitkisi Ele Geçirildi

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda 37 bin 294 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kars İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların faaliyetlerini deşifre ederek yakalamak, toplumu uyuşturucudan arındırmak, gençlerimizi zehir tacirlerinden korumak maksadıyla yapılan çalışmalar neticesinde; 2024 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında toplam 37 bin 294 kenevir bitkisi ele geçirildi.

Yapılan açıklamada, "Kars İl Jandarma Komutanlığımız, Halkımızın huzur ve güvenliğini, emniyet ve asayişi sağlamak maksadıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - KARS