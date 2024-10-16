Kars'ta 3 Suçlu JASAT Ekiplerince Yakalandı

Kars'ta haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi JASAT ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca aranan şahısların yakalanması yönelik çalışmalar sürüyor. Jandarma, Kars'ta suç işleyerek firar eden ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasıyla ilgili İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışma başlattı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca İstanbul'a görevlendirilen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, yaptıkları çalışmayla Kasten Öldürme suçundan 11 yıldır aranan ve hakkında 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.B., Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A. ve Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan aranan ve hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. yakalayarak gözaltına aldı.

JASAT ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şüpheli 3 kişi adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KARS