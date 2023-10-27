Kars'ta 26 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Kars İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan asayiş uygulamaları sonucunda, 26 yıl hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı. Ayrıca yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

KARS (İHA) – Kars'ta hakkında 26 yıl, 5 ay, 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce kent genelinde asayiş uygulama uygulamaları aralıksız devam ediyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nce yapılan uygulamalarda "birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma suçundan 26 yıl 5 ay 3 gün kesinleşmiş ceza" ile aranan A.S. (34) yakalanırken, uygulamada E.A. (35)'in ikametinde yapılan aramada 1 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Ayrıca durumundan şüphelenilen Ö.P.'in üzerinde yapılan aramada ise 1 kuru sıkı tabanca le geçirilerek muhafaza altına alındı.

Uygulamada yakalanan ve hakkında 26 yıl 5 ay, 3 gün hapis cezası bulunan A.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

A.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS